NASA проігнорувало головного космонавта Росії: про що мова

Американське космічне агентство (NASA) скасувало візит у США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який потрапив під санкції через активну участь в анексії Криму.

Керівництво агентства нібито повідомило російському чиновнику, що його приїзд відкладається на невизначений час, передає USA Today.

Візит був запланований на лютий 2019 року. При цьому російська сторона стверджує, що вона нібито не отримувала інформації про скасування зустрічей у США.

Дмитро Рогозін "Комсомольськая правда"

Рогозін був одним із десятків росіян, проти яких були введені санкції ще адміністрацією президента США Барака Обами за участь в анексії Криму в 2014 році. Обмеження включають у себе заборону на в'їзд в США і заморожування деяких активів, що знаходяться у банках США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що стосовно Росії можуть бути введені нові міжнародні санкції у зв'язку з її агресією проти українських судів у районі Керченської протоки.