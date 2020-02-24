NASA показало як "плавиться" Земля. Фото

NASA опублікувало знімки, які показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд.

Про це повідомляється на сайті агентства. Зазначається, що 6 лютого 2020 року метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди.

Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали 18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.

earthobservatory.nasa.gov

earthobservatory.nasa.gov

Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.

Як зазначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення – 30 міліметрів. У цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.

earthobservatory.nasa.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених з Нідерландів та Канади знайшла у Всесвіті джерело повторюваних радіосигналів, що може бути доказом позаземного життя. Такі сигнали називаються швидкими радіосплесками (FRB) і їх природа до кінця не вивчена.

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