"Нас застали зненацька": екс-генсек НАТО розкрив правду про агресію Росії

Незаконне захоплення Росією українського Криму в 2014 році стало для НАТО несподіванкою.

Про це заявив колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю російській службі BBC.

"Це був сюрприз. Із упевненістю можу сказати, що нас застали зненацька. Ми не очікували, що європейська країна захопить силою частину території у сусіда. Росія зробила саме це, нелегально анексувавши Крим", – сказав він.

Андерс Фог Расмуссен frontnews.eu

При цьому, Расмуссен запевнив, що у НАТО не було ніяких даних про те, що РФ готувалася перекинути на півострів своїх військових.

"Росія тоді розпочала складну спецоперацію – гібридну війну. Вони використовували не тільки звичайні збройні сили, а й кібератаки, кампанії з дезінформації та інші. У той час ми були не готові протистояти цьому. З тих пір ми адаптувалися. Але в 2014-му були захоплені зненацька", – зазначив колишній генсек НАТО.

Він також розповів, що рада Росія-НАТО, яка раніше активно працювала, після анексії Криму втратила свою значущість. "У цілому вони вели себе досить агресивно, часто надавали фейки про свої дії в Криму. В НАТО їм не вірили", – розповів Расмуссен про представників Кремля.

Анексія Криму kp.ru

"Нас застали зненацька на першому етапі, але потім ми почали швидко реагувати. А історією, яка остаточно відкрила всім очі на те, що відбувається, стала, звичайно, трагедія "Боїнга" МН17, збитого на сході України", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Расмуссен заявив, що Росія хоче підірвати довіру до демократичних процесів під час президентської та парламентської кампаній в Україні.

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