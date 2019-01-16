''Напали на провідницю через російську!'' На росТБ ''відзначилися'' новою жахачкою про Україну

Скандальні путінські пропагандисти Ольга Скабеєва і Євген Попов видали безглуздий фейк про нібито жорстоку розправу над українською провідницею, яка розмовляла російською мовою.

Згідно з легендою рупорів Кремля, інцидент нібито стався у потязі, який їхав із Миколаєва. Дурну жахачку вони озвучили в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва і Євген Попов Скріншот відео

"Їхав із Миколаєва один потяг, напали там на провідницю-продавчиню, яка російською мовою пропонувала купити горішки і чай! Напали! Тому що російською говорити не можна!" — обурено висловилася одіозна Скабеєва.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна пропагандистка зганьбилася фейком, мовляв, у Львові нібито побили жінку-кондуктора за те, що вона не змогла українською відповісти на запитання одного з пасажирів.

Також Скабеєва відзначилася божевільною брехнею про десятки жертв в Україні, які вмирають від обморожень без російського газу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!