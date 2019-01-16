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''Напали на провідницю через російську!'' На росТБ ''відзначилися'' новою жахачкою про Україну

1.2тЧитати матеріал російською

Скандальні путінські пропагандисти Ольга Скабеєва і Євген Попов видали безглуздий фейк про нібито жорстоку розправу над українською провідницею, яка розмовляла російською мовою.

Згідно з легендою рупорів Кремля, інцидент нібито стався у потязі, який їхав із Миколаєва. Дурну жахачку вони озвучили в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва і Євген Попов

Ольга Скабеєва і Євген Попов

Скріншот відео

"Їхав із Миколаєва один потяг, напали там на провідницю-продавчиню, яка російською мовою пропонувала купити горішки і чай! Напали! Тому що російською говорити не можна!" — обурено висловилася одіозна Скабеєва.

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Ольга Скабеєва

Ольга Скабеєва

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна пропагандистка зганьбилася фейком, мовляв, у Львові нібито побили жінку-кондуктора за те, що вона не змогла українською відповісти на запитання одного з пасажирів.

Також Скабеєва відзначилася божевільною брехнею про десятки жертв в Україні, які вмирають від обморожень без російського газу.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаМовний скандал
Місце
Росія
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Проводницу уже распяли в одних трусиках на вагоне,но перед этим в неё закачали баллончик с пенобетоном.
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