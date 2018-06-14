В Страсбурге, в Европейском парламенте, сегодня решили отметить начало Чемпионата мира по футболу дебатами о нарушении прав человека в России. Очень правильная идея! В рамках этих дебатов будут обсуждать дело Олега Сенцова. В документах Европарламента Сенцова называют "политическим узником".

После окончания обсуждения будет принята резолюция. В ней содержится прямой призыв немедленно освободить Олега Сенцова, а также всех украинских политических узников, которых удерживает Кремль. Впервые в документе упоминается поименно 70 украинский заложников, которые находятся в российских застенках.

В резолюции четко выписано, что Олег Сенцов выступал против российской аннексии Крыма в 2014 и является гражданином Украины, несмотря на то, что Россия насильно дала ему свое гражданство. Так же в резолюции говорится о жестких пытках, через которые проходят заключенные в России и европейские парламентарии призывают Россию вспомнить о своих международных обязательства "Обязательства, которые она должна придерживаться, потому что является членом международных организаций.

Есть еще один очень важный пункт этой резолюции. Это призыв ко всем членам ЕС осудить грубые нарушения прав людей в России, от которых Кремль пытается сейчас отвлечь внимание европейского сообщества, в связи с проведением Мундиаля в России. И тут у меня возникает вопрос. Лидеры европейских стран будут осуждать или поедут на чемпионат мира в Москву?

В любом случае все это пока предварительные пункты резолюции. Как она будет принята, в окончательном варианте, мы узнаем уже сегодня.