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24 квітня • оновлено в 09:30
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Найманці ПВК "Вагнера" застосували в Лівії хімічну зброю: назрів міжнародний скандал

7.6т
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В уряді національної злагоди Лівії заявили, що російські найманці з так званої приватної військової компанії "Вагнера" застосували хімічну зброю у столиці країни Тріполі.

Йдеться про нервово-паралітичний газ. Про це повідомляє газета Anadolu Agency з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башага.

Він наголосив, що росіяни, які воюють на боці генерала Халіфи Хафтара, застосовують його в боях у районі Салах ад-Дін на півдні міста.

Найманців із ПВК "Вагнера" в Лівії викрили у застосуванні хімічної зброї

Найманців із ПВК "Вагнера" в Лівії викрили у застосуванні хімічної зброї

Також міністр додав, що декілька бійців проурядових сил були застрелені снайперами після того, як їх обробили нервово-паралітичним газом.

"Це не могла зробити жодна сторона, крім найманців із "групи Вагнера", – стверджує Башага.

Водночас наголошується, що раніше єгипетський журналіст Амру Салахуддін у соцмережах описував, як декілька бійців проурядових сил впали на землю, їх трусило, і вони не могли дихати після бомбардування Салах ад-Діна авіацією Хафтара.

Також у мережі з'явилися публікації, ймовірно, лівійського лікаря, який запевняв, що повідомлення про атаку вказують на використання запалювальних боєприпасів із білим фосфором. Водночас Конвенція про конкретні види звичайної зброї забороняє використовувати такі снаряди біля населених областей, однак Лівія у ній не бере участі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували новий фрагмент відео, на якому відображені тортури бійцями ПВК "Вагнер", яка належить олігархові Євгену Пригожину. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Против Обоср@теля, России пора вводить уголовное преследование через Интерпол, за распространение фейков..
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0
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло, и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара". С к а к л ы, а причем здесь ЧВК? У них авиации нет...)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Там где-то рядышком белые каски не пробегали со своими постановами?
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Світ

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