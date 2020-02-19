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20 лютого • оновлено в 02:08
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Найманці Путіна нарвалися на військових США: в мережі спливло відео НП

1.5т
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Російські найманці в Сирії ледь не збили людину на узбіччі, намагаючись "показати зуби" США.

Як передають місцеві ресурси, трагедія ледь не сталася в той момент, коли військова машина під прапором РФ спробувала обігнати американських військових по внутрішній смузі.

Зробити це їм не вдалося, і росіяни з'їхали в поле, де якраз проходив чоловік, який встиг в останню мить відскочити від машини.

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Як писав OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилося відео розгрому союзників Путіна в Сирії в західній сільській місцевості Алеппо.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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