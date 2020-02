Найманці Путіна нарвалися на військових США: в мережі спливло відео НП

Російські найманці в Сирії ледь не збили людину на узбіччі, намагаючись "показати зуби" США.

Як передають місцеві ресурси, трагедія ледь не сталася в той момент, коли військова машина під прапором РФ спробувала обігнати американських військових по внутрішній смузі.

Зробити це їм не вдалося, і росіяни з'їхали в поле, де якраз проходив чоловік, який встиг в останню мить відскочити від машини.

Press F to pay respect to the small Russian vehicle. pic.twitter.com/WWk65jPrmc