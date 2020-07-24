22 липня 1934 року, агенти ФБР убили одного з найвідоміших грабіжників в історії Сполучених Штатів Америки – Джона Діллінджера. Однак багато його родичів вважають, що злочинець живий.

Про це пише "Бабель". Злочинна "кар'єра" американця тривала всього рік, за цей час Діллінджер пограбував 11 банків і вкрав більше 300 тисяч доларів (4,5 мільйона доларів за сучасним курсом).

Злочинець діяв під час Великої депресії і користувався у простих американців великою популярністю, оскільки грабував банки, які ті вважали головним джерелом свого розорення під час небувалої раніше фінансово-економічної кризи. Одного разу був спійманий і поміщений у в'язницю, з якої втік.

ФБР оголосило його "Ворогом громадськості номер один" і встановило винагороду за його голову. Діллінджера зрадила його знайома – вона видала його місце перебування, в обмін на те, що її не депортують до Румунії.

Оголошення про розшук Діллінджера

У фільмі, який у прокаті називався "Джонні Д." (оригінальна назва Public Enemies – "Вороги суспільства"), Джонні Депп, який грає Діллінджера (схожість перших букв імені і прізвища прокатники і обіграли), під час пограбування банку говорить відвідувачеві, який вивернув кишені: "Я не беру гроші простих вкладників".

Діллінджера вбили на виході з чиказького кінотеатру, а його тіло виставили на показ в морзі Кук в штаті Іллінойс – подивитися на нього прийшли 15 тисяч людей. Потім Діллінджера відвезли в Індіану і поховали на кладовищі Корона-Хілл. Знайому, яка зрадила гангстера, все одно депортували.

Найлегендарніший гангстер США, тіло якого виставляли на показ у морзі, міг вижити: загадкова історія AP

Однак низка конспірологів вважає, що насправді гангстер усе ще живий. Після "вбивства" кілька свідків і судмедексперт відзначали, що у вбитого були карі очі, а у Діллінджера – сірі. До того ж, під час розтину у зловмисника виявили низку хвороб, якими він, як вважалося, не хворів.

Кілька родичів Діллінджера досі дотримуються думки, що ФБР убило не ту людину. Однак у 2020 році адміністрація кладовища, де поховали гангстера, відмовилася давати дозвіл на ексгумацію тіла.

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