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17 листопада • оновлено в 13:53
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Найбільша помилка: Лукашенко розлютило ставлення до Путіна в ЄС

1.7т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав грубою помилкою рішення Польщі не запросити главу РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни.

"Росія, Білорусь, Україна та інші республіки зіграли колосальну роль у звільненні Польщі від нацизму. І раптом не запросити... Ви поступили неправильно", – наводить слова Лукашенка польським журналістам БЕЛТА.

Сам Лукашенко також відмовився від поїздки до Польщі 1 вересня. Причина полягала, як писали ЗМІ, в відсутності запрошення Путіну.

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При цьому Лукашенко заявив, що Білорусь завжди готова до тісніших відносин з Польщею, яку він назвав "однією з найбільш близьких нам країн".

Путін і Лукашенко

Путін і Лукашенко

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Каждый день на российских телеканалах рассказывают, как тяжело в Украине жить русским, которые поехали туда воевать.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Госдума проголосовала за возрождение в России вытрезвителей. -Это ж сколько нужно таких заведений, чтобы отрезвлять россиян после выступлений Путина?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А не совок ли в 39том напал на Польшу в сговоре с гитлером,с целью ее разделить?
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