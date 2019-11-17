Найбільша помилка: Лукашенко розлютило ставлення до Путіна в ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав грубою помилкою рішення Польщі не запросити главу РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни.

"Росія, Білорусь, Україна та інші республіки зіграли колосальну роль у звільненні Польщі від нацизму. І раптом не запросити... Ви поступили неправильно", – наводить слова Лукашенка польським журналістам БЕЛТА.

Сам Лукашенко також відмовився від поїздки до Польщі 1 вересня. Причина полягала, як писали ЗМІ, в відсутності запрошення Путіну.

При цьому Лукашенко заявив, що Білорусь завжди готова до тісніших відносин з Польщею, яку він назвав "однією з найбільш близьких нам країн".

Путін і Лукашенко DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram