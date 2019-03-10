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Нагороджений за захоплення Криму: стало відомо, хто загинув в авіакатастрофі в Африці

6.7тЧитати матеріал російською

На борту літака Boeing 737 MAX 8 компанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня в Ефіопії, було троє росіян, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

Про це повідомляє ТАСС. У Найробі летіла подружня пара з РФ Катерина і Олександр Полякови, а також Сергій Востріков.

За непідтвердженою інформацією, громадяни Росії не купували квитків на цей рейс. "Принаймні, в московському офісі їх не продавали", — уточнив завідувач консульським відділом дипмісії Рашид Умяров.

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Як уточнює телеграм-канал Baza, один із загиблих, Олександр Поляков 17 квітня 2014 року наказом Міністра оборони Росії був нагороджений медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму".

Катерина і Олександр Полякови

Катерина і Олександр Полякови

Скріншот з відео

В опублікованій фотографії супровідного документа до медалі міститься інформація про в/ч 13140 — 810-ї окрему бригаду морської піхоти, що дислокується в місті Севастополь Республіки Крим і м. Темрюк Краснодарського краю.

Нагороджений за захоплення Криму: стало відомо, хто загинув в авіакатастрофі в Африці

Baza

На відео, яке з'явилося в мережі, його дружина розповіла, що вони подорожували з Кенії до Малайзії. "Ми нарешті дісталися до літа і шлемо вам сонце Азії туди в Russian Winter Cold", – сказала вона на останніх кадрах.

Третій загиблий росіянин, Сергій Востріков, за розповідями його друзів, був інструктором зі стрибків у повітрі. Як уточнює 360, він часто подорожував по Росії.

"Стрибав із парашутом, знімав відео, в більярд грав. Не палив, не пив нічого, навіть легкі алкогольні напої ніколи. Про його поїздку я нічого не знав, мені розповіли вже зараз", – зазначив знайомий загиблого.

Сергій Востріков

Сергій Востріков

Фото з соцмереж

Сергій Востріков

Сергій Востріков

Фото з соцмереж

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральній частині Колумбії в суботу, 9 березня, сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

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Тема
Новини світу
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розбився літакАвіакатастрофа
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Пидерасту по делам его!Слава Богу!
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