Если у вас выкупили бизнес, если у вас огромные свободные деньги, то надо быть круглым идиотом, чтобы вкладывать деньги назад в Россию. Второй раз у вас могут не выкупить, а просто отнять. Вот они и пытаются свои денежные мешки перебросить на Запад. И сами переброситься вслед за ними. Потому что для крупного бизнесмена, где его деньги, там и его родина. Другое дело, что никто их на Западе не ждёт со своими деньгами. Уйти в бизнес-элиту Запада у них больших шансов нет.

Они могут эти деньги проживать, как это делает Рыболовлев, который коллекционирует произведения искусства. Но стать на Западе бизнесменами первого ряда пока что никому из русских не удалось. Вот так они оказались меж трёх огней: с одной стороны, к ним подозрения, как гражданам России, тем более близким к власти, с другой – их вытесняют из российского бизнеса. Вытесняют по-хорошему или по-плохому, кнутом или пряником. А с третьей стороны – их неохотно пускают в большой западный бизнес. Так что если кто-то хочет посочувствовать бедным олигархам, то у них для этого есть все основания.