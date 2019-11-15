Над США вибухнув великий метеорит: приголомшливе відео

Над містом Сент-Луїс штату Міссурі (США) пролетів яскравий метеорит. Декілька місцевих жителів, які побачили незвичайний спалах світла у нічному небі, розповіли, що після його падіння пролунав гучний вибух.

Це трапилося о 20:55 за місцевим часом ще 11 листопада, повідомляє Newsweek. Декому навіть вдалося зняти приголомшливе явище на телефон, також його "спіймали" одразу декілька вебкамер і систем безпеки у місті (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Девіда Вергела, котрий опублікував відео спалаху у Twitter, вогняну кулю він помітив, коли дивився трансляцію відомої у Сент-Луїсі арки Воріт Заходу.

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скріншот із відео

Як пояснили експерти, падіння небесного тіла відбулося через щорічний метеоритний дощ Північних Таврид. Пік цього зорепаду припадає саме на 11 листопада. Хоча спалахи такої сили – це велика рідкість.

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скриншот із відео

Крім цього, зазначається, що зараз також активний метеоритний дощ Південні Тавриди. Отже, коли ці дві події збігаються, спалахи у нічному небі частішають.

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скриншот із відео

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скриншот із відео

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скриншот із відео

Метеорит над Сент-Луїсом (США) Скриншот із відео

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor ! pic.twitter.com/PVAvIGlALF - David Vergel (@ DavidVergel97) 12 листопада 2019 р

Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd - Tom Stolze (@ofallonweather) 12 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у небі над Лос-Анджелесом (США) помітили таємничу кулю світла, яку сприйняли за метеорит. Як з'ясувалося згодом, світло носило далеко не інопланетний характер, а було лише голлівудським ефектом.

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