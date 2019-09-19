Наближається нова війна? Киргизстан і Таджикистан влаштували криваву сутичку: що трапилося

Перестрілка на киргизько-таджицькому кордоні 16 вересня, у якій загинули щонайменше три таджицьких і один киргизький прикордонники, виглядає як початок повномасштабної війни.

Про це йдеться в матеріалі російського видання "Известия". Відзначається, що бій зав'язався біля прикордонної застави в Баткенській області Киргизстану, поблизу від таджицького ексклава Ворух.

Відомо, що перестрілка тривала кілька годин. Із таджицької сторони загинули підполковник і двоє рядових, 12 осіб постраждали. Із киргизької сторони загинув боєць спецназу, ще 13 осіб отримали поранення, одна особа перебуває в комі.

"Бішкек і Душанбе називають різні причини конфлікту. За даними таджицької сторони, сусіди без узгодження почали зводити контрольно-пропускний пункт. Нібито киргизи "притягли чотири кулемети і контейнер". Бішкек же звинуватив представників суміжної держави в будівництві якогось військового об'єкту", – пишуть журналісти.

17 вересня на контрольно-пропускному пункті "Кизил-Бел" пройшла зустріч прем'єр-міністрів двох країн. Вони висловилися за активізацію роботи з делімітації та демаркації кордону.

Ілюстрація Tengrinews

Експерт із Центральної Азії і Середнього Сходу Олександр Князєв припустив причину конфлікту:

"Регіон є дуже важливим транзитним пунктом для декількох потоків контрабанди. Через киргизьку територію реекспортуються китайські товари і російські паливно-мастильні матеріали. Через Таджикистан у Киргизстан іде один із великих потоків афганського наркотрафіку. Контрабанда є, напевно, головною галуззю економіки регіону. Державні структури з обох сторін корумповані. Їм і не вигідно встановлювати порядок на кордоні".

При цьому директор міжнародних проектів Інституту національної стратегії Юрій Солозобов вважає, що повномасштабне зіткнення Киргизстану та Таджикистану можливе. За його словами, багато що залежить від перших осіб обох країн.

Відзначимо, киргизько-таджицька ділянка державного кордону не вперше стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн.

Як писав OBOZREVATEL:

7 серпня в киргизстанському селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу для штурму будівлі, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув. Атамбаєв зізнався, що сам стріляв у сторону силовиків. За його словами, він не хотів потрапити в людей.

У результаті чоловік здався владі. Алмазбека Атамбаєва заарештували до 26 серпня.

Колишнього главу держави звинувачують у корупційних діяннях, узурпації влади, фальсифікації документів та інших незаконних діях. Якщо суд доведе його провину, Атамбаєву загрожує довічний термін. Детальніше про те, ким є експрезидент Киргизстану і що зараз відбувається в країні, читайте тут.

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