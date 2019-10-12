Японію накрив смертоносний тайфун: страшні відео і фото

В Японії через наближення тайфуну "Хагібіс" почався ураган. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Як повідомляє Kyodo News, у найближчі години тайфун повинен обрушитися на Токіо (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Через стихію влада Японії оголосила про евакуацію восьми тисяч жителів в Сідзуока, Токіо, Гумма і Вакаямі. Понад 770 тисяч осіб в префектурі Тіба залишилися без світла.

Авіакомпанії скасували майже дві тисячі рейсів. У Токіо весь день йде сильний дощ, супроводжуваний поривами шквалистого вітру. У семи префектурах країни оголосили найвищий рівень небезпеки.

На Японію насувається тайфун Хагібіс

Як попереджають синоптики, вітри можуть посилитися до 45 метрів в секунду. Цією сили достатньо, щоб повалити дерева і опори ліній електропередачі і навіть перевернути вантажівку.

За прогнозом Японського метеорологічного агентства, "Хагібіс" може стати найпотужнішим з 1958 року, коли на острови налетів тайфун "Іда" (японська назва – "Каногава"). Його жертвами стали понад 1200 осіб.

На Японію насувається тайфун Хагібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 15 серпня, в західній частині Японії в результаті потужного тайфуну "Кроса" загинула одна людина, ще понад 50 отримали травми.

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