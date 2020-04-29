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30 квітня • оновлено в 02:18
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На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів: супутникові знімки

1.3т
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Супутникові знімки зафіксували переміщення прогулянкових катерів, якими часто користувався лідер КНДР Кім Чен Ин.

Ці дані можуть свідчити про те, що північнокорейський диктатор перебував на острові Вонсан на східному узбережжі країни, де розташована його вілла, пише Straits Times (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Виявлено нові свідчення, що Кім Чен Ин може бути живий: опубліковані супутникові знімки

На сайті NK PRO уточнюється, була помічена активність 55-метрового прогулянкового катера, який зазвичай курсує між доками Вонсана і островом Те. З 2 квітня його активність була вищою, ніж з середини листопада 2019 року по лютий 2020 року.

Видання зазначає, що дані про переміщення свідчать про використання катерів в квітні і навіть у останні два тижні.

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

nknews.org

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

nknews.org

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

На віллі Кім Чен Ина помітили рух прогулянкових катерів

nknews.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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rgergerg dimka.aleksandrovich
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