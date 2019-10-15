На відомому курорті Туреччини впав літак: перші фото

У Туреччині навчальний цивільний літак впав у провінції Анталія.
Інцидент трапився у районі Манавгата, передає "РИА Новости". Про потерпілих поки не повідомляється.
На місце події прибули рятувальники і медики.
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Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü https://t.co/mOrQpMSajn pic.twitter.com/lN4ZDflD4i- Ulusal Kanal (@ulusalkanal) 15 жовтня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у турецькому місті Трабзон пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги і застряг у багнюці на краю обриву.
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