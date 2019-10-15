На відомому курорті Туреччини впав літак: перші фото

У Туреччині навчальний цивільний літак впав у провінції Анталія.

Інцидент трапився у районі Манавгата, передає "РИА Новости". Про потерпілих поки не повідомляється.

На місце події прибули рятувальники і медики.

yenisafak.com

yenisafak.com

yenisafak.com

yenisafak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у турецькому місті Трабзон пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги і застряг у багнюці на краю обриву.

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