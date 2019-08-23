"На Україну всім наплювати"? З'явився несподіваний прогноз по Росії в G8

Українці допускають, що Росію можуть повернути до Великої вісімки, незважаючи на продовження окупації Криму і Донбасу.

Про це стало відомо за підсумками опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 10 тисяч читачів сайту.

Так, одразу 34% вважають, що РФ повернуть у G8, оскільки іншим країнам нібито "плювати на Україну". Ще 13% зазначили, що така ймовірність є, оскільки навіть США заговорили про це.

Водночас 20% респондентів упевнені, що союзники України не допустять такого повороту подій, а 18% вважають, що незважаючи на бажання Штатів і Франції, вони не наважаться на такий скандальний крок.

Решта 15% наголосили, що повернення Росії до Великої вісімки можливе лише після виконання всіх умов щодо України.

Ілюстрація, G7

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!