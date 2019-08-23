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"На Україну всім наплювати"? З'явився несподіваний прогноз по Росії в G8

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Українці допускають, що Росію можуть повернути до Великої вісімки, незважаючи на продовження окупації Криму і Донбасу.

Про це стало відомо за підсумками опитування на OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 10 тисяч читачів сайту.

Так, одразу 34% вважають, що РФ повернуть у G8, оскільки іншим країнам нібито "плювати на Україну". Ще 13% зазначили, що така ймовірність є, оскільки навіть США заговорили про це.

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Водночас 20% респондентів упевнені, що союзники України не допустять такого повороту подій, а 18% вважають, що незважаючи на бажання Штатів і Франції, вони не наважаться на такий скандальний крок.

Решта 15% наголосили, що повернення Росії до Великої вісімки можливе лише після виконання всіх умов щодо України.

"На Україну всім наплювати"? З'явився несподіваний прогноз по Росії в G8

Ілюстрація, G7

Ілюстрація, G7

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.

  • Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Соответствующий опрос в России показал 90% - похрен, 9% - не знают, что такое G7, 1% - не возражают, что бы Россию куда нибудь приняли, похрен, куда.
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Белый господин
Белый господин
Россию могут пригласить, но примет ли Россия приглашение?
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз не разжигай. не наплевать а просто каждая страна действует прежде всего в своих интересах. ошибка украины (точнее власти) втулять про весьмирснами. это ложь. упоротые знайте - каждый сам за себя. а если хотите что бы заступались за вас дружите с соседями))
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