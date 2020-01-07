На церемонії прощання з Сулеймані вбиті десятки людей: подробиці страшної НП

У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"На жаль, через тисняву й масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри", – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куліванд.

За його словами, обставини події з'ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.

Пізніше з'явилася інформація, що число постраждалих в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані збільшилася до 190 осіб.

Прощання з Сулеймані в Ірані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Прощання з Сулеймані Скриншот

Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani 's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K - Global Times (@globaltimesnews) 7 січня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram