На церемонії прощання з Сулеймані вбиті десятки людей: подробиці страшної НП

У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.
"На жаль, через тисняву й масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри", – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куліванд.
За його словами, обставини події з'ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.
Пізніше з'явилася інформація, що число постраждалих в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані збільшилася до 190 осіб.
Прощання з Сулеймані в Ірані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Прощання з Сулеймані
Скриншот
Aerial Footages from #Kerman ;- Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) 7 січня 2020 р.
final funeral procession for General #Soleimani in his birthplace.
Soleimani was assassinated by US & direct order of #Trump in baghdad on friday. #Iran pic.twitter.com/WwK93V7GUu
Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani 's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K- Global Times (@globaltimesnews) 7 січня 2020 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, можливо, бував у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі з'явилося відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
Дочка вбитого генерала Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.
Законодавці Ірану проголосували за пропозицію визнати армію США й Пентагон терористичними організаціями у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.
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