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7 січня • оновлено в 13:36
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На церемонії прощання з Сулеймані вбиті десятки людей: подробиці страшної НП

8.8т
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У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"На жаль, через тисняву й масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри", – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куліванд.

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За його словами, обставини події з'ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.

Пізніше з'явилася інформація, що число постраждалих в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані збільшилася до 190 осіб.

Прощання з Сулеймані в Ірані

Прощання з Сулеймані в Ірані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Прощання з Сулеймані

Прощання з Сулеймані

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Почти столько же людей, как на праздновании курбан байрам в Маскве.
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2
1
Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха,это первый акт мести персов ненавистным а м е р а м.."Бей своих" называется..р а ш н е эта тактика очень знакома..
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2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росея транслирует подобное дерьмо! Подонки всего мира - объединяйтесь!
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