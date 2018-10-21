МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених. Перші фото і відео

8.1тЧитати матеріал російською

На Тайвані 21 жовтня зійшов з рейок пасажирський поїзд. Кількість жертв зросла до 22 осіб.

Як повідомляє місцеве видання United Daily News, попередньо в катастрофі постраждали 171 особа, з них як мінімум 10 отримали серйозні поранення. (Також опубліковано відео НП, щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася о 16:50 за місцевим часом (11.50 Київ). За останніми даними, в поїзді було 366 осіб, а не 310, як повідомлялося раніше. Серед пасажирів були іноземці - одна жінка-американка 43 років отримала легкі поранення і знаходиться в лікарні.

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
Новини
У Києві потяг на смерть збив людину: перші подробиці

Всіх постраждалих госпіталізували. Склад прямував з міста Шулінь до Тайдуну на півдні острова.

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

На місці події працюють медики, пожежники і поліція. Причина катастрофи уточнюється. Влада пообіцяла провести ретельне розслідування на залізниці через трагедію.

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених
На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених

United Daily News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії поїзд в'їхав у натовп людей, в зв'язку з чим загинув мінімум 61 осіб, і близько 80 були поранені. Люди вийшли подивитися феєрверк, коли трапилася катастрофа.

Місце
Тайвань
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
N Y
N Y
Один "позитив" в новостях....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги