На Тайвані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих і поранених. Перші фото і відео

На Тайвані 21 жовтня зійшов з рейок пасажирський поїзд. Кількість жертв зросла до 22 осіб.

Як повідомляє місцеве видання United Daily News, попередньо в катастрофі постраждали 171 особа, з них як мінімум 10 отримали серйозні поранення. (Також опубліковано відео НП, щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася о 16:50 за місцевим часом (11.50 Київ). За останніми даними, в поїзді було 366 осіб, а не 310, як повідомлялося раніше. Серед пасажирів були іноземці - одна жінка-американка 43 років отримала легкі поранення і знаходиться в лікарні.

Всіх постраждалих госпіталізували. Склад прямував з міста Шулінь до Тайдуну на півдні острова.

На місці події працюють медики, пожежники і поліція. Причина катастрофи уточнюється. Влада пообіцяла провести ретельне розслідування на залізниці через трагедію.

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

United Daily News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії поїзд в'їхав у натовп людей, в зв'язку з чим загинув мінімум 61 осіб, і близько 80 були поранені. Люди вийшли подивитися феєрверк, коли трапилася катастрофа.