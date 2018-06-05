На судний день: США приготували потужну ядерну відповідь Росії

У США приступили до планування потужної ядерної зброї на противагу російським розробкам.

Про це повідомила прес-секретар Пентагону Мішель Балданза, передає "Лента.ру" . Інформацію підтвердив і директор інформаційного проекту про ядерні озброєння Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

За його словами, W76-2 планується створити на основі термоядерної боєголовки W76-1 видаленням термоядерного пального (урану, літію і дейтерію). У результаті від колишньої боєголовки залишиться тільки плутонієвий тригер, а енерговихід нової зброї знизиться з 100 до 5-6 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Модифікована боєголовка як і раніше призначена для виведення балістичними ракетами підводного пуску Trident D5, а її кругове імовірне відхилення складе 130-180 метрів, відзначає експерт. Нова зброя стане доповненням керованої авіабомби B61 Mod 12, вважає Крістенсен.

З іншого боку, замість W76-2 можна було би використовувати W80-1, кругове імовірне відхилення якої дорівнює 30 метрам, зазначає директор інформаційного проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили, що військово-морська ядерна зброя Росії під назвою "Статус-6" не така страхітлива, як її представили російські експерти.