На Шрі-Ланці вперше за півстоліття вирішили стратити ув'язнених: катів знайшли "за оголошенням"

Еа Шрі-Ланці вперше за 43 роки застосують смертну кару, для чого влада вже найняли двох катів.

Як повідомляє The Independent, смертний вирок у країні виноситься засудженим за зґвалтування, незаконний оборот наркотиків і вбивства.

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирісена оголосив про припинення мораторію на смертну кару, який діяв від 1976, 26 червня.

Ілюстрація LIGA.net

За його словами, він уже підписав смертні вироки чотирьом ув'язненим, які відбувають покарання за злочини, пов'язані з наркотиками, але їм ще про це не повідомили, щоб уникнути заворушень у тюрмах.

Президент заявив, що цей крок повинен стримувати торгівлю наркотиками в країні. Водноас, як стверджують політичні аналітики, це може підвищити популярність чинного лідера Шрі-Ланки напередодні виборів, які повинні відбутися в поточному році.

При цьому пошуки виконавців смертного вироку почали в лютому. На "вакансію" відгукнулися близько 100 кандидатів, один із них – громадянин США

Найняті кати повинні пройти остаточне навчання, яке триватиме близько двох тижнів.

Відзначимо, рішення Шрі-Ланки про відновлення смертної кари було засуджено Великобританією, Канадою, ЄС та ООН.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито кинув генерала, який провинився, в акваріум з голодними піраньями.

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