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На саміті G20 Трамп цілувався з чужою дружиною: момент потрапив на відео

1.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп на саміті G20 цілувався з дружиною президента Аргентини Авадою Хуліаною.

Відео з саміту в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, зазначивши, що глава Білого дому прибув без дружини Меланії.

"А дайте-но я вас поцілую": Трамп приїхав без Меланії і дружина президента Аргентини", – зазначив він.

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У коментарях оцінили грайливий настрій Трампа, називаючи його "старим шахраєм".

"Старий шахрай, все на молоденьких задивляється", "Цінитель прекрасного", "Пустун", – писали в коментарях.

На саміті G20 Трамп цілувався з чужою дружиною: момент потрапив на відео
На саміті G20 Трамп цілувався з чужою дружиною: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У РФ повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особа
Дональд Трамп
Місце
Японія
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