На пляжі знаменитого курорту масове самогубство: сотні тіл потрапили на фото

На туристичному пляжі Боа Віста в Кабо-Верде сотні дельфінів викинулися на берег.
Як передає Daily Mail, влада островів закликала іспанських експертів допомогти визначити, чому ссавці прирекли себе на таку долю.
Повідомляється, що чиновникам, жителям і туристам спільними зусиллями вдалося затягнути деяких із них назад у море, але багато хто повернувся.
Дельфіни викинулися на пляж у Кабо Верде
Associated Press
У дельфінів взяли аналізи і чекають результатів, оскільки ніхто не розуміє, що призвело до того, що вони самі загнали себе на смерть. Як ідеться в матеріалі видання, з 200 ссавців, які викинулися, 100 вже загинули. Їх поховали з допомогою бульдозера.
Мертвих дельфінів довелося поховати за допомогою бульдозера
Daily Maily
Екологічна група взяла аналізи у дельфінів
Daily Maily
Острови Кабо-Верде на мапі
Daily Maily
Мертвий дельфін на пляжі в Кабо-Верде
Daily Maily
Люди допомагали дельфінам повернутися в море
Associated Press
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії самка дельфіна подякувала рибалці, коли той врятував її малюка з рибальської сітки. Момент потрапив на відео.
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