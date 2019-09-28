На пляжі знаменитого курорту масове самогубство: сотні тіл потрапили на фото

На туристичному пляжі Боа Віста в Кабо-Верде сотні дельфінів викинулися на берег.

Як передає Daily Mail, влада островів закликала іспанських експертів допомогти визначити, чому ссавці прирекли себе на таку долю.

Повідомляється, що чиновникам, жителям і туристам спільними зусиллями вдалося затягнути деяких із них назад у море, але багато хто повернувся.

Дельфіни викинулися на пляж у Кабо Верде Associated Press

У дельфінів взяли аналізи і чекають результатів, оскільки ніхто не розуміє, що призвело до того, що вони самі загнали себе на смерть. Як ідеться в матеріалі видання, з 200 ссавців, які викинулися, 100 вже загинули. Їх поховали з допомогою бульдозера.

Мертвих дельфінів довелося поховати за допомогою бульдозера Daily Maily

Екологічна група взяла аналізи у дельфінів Daily Maily

Острови Кабо-Верде на мапі Daily Maily

Мертвий дельфін на пляжі в Кабо-Верде Daily Maily

Люди допомагали дельфінам повернутися в море Associated Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії самка дельфіна подякувала рибалці, коли той врятував її малюка з рибальської сітки. Момент потрапив на відео.

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