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28 вересня • оновлено в 18:44
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На пляжі знаменитого курорту масове самогубство: сотні тіл потрапили на фото

17.2т Читати матеріал російською

На туристичному пляжі Боа Віста в Кабо-Верде сотні дельфінів викинулися на берег.

Як передає Daily Mail, влада островів закликала іспанських експертів допомогти визначити, чому ссавці прирекли себе на таку долю.

Повідомляється, що чиновникам, жителям і туристам спільними зусиллями вдалося затягнути деяких із них назад у море, але багато хто повернувся.

Дельфіни викинулися на пляж у Кабо Верде

Дельфіни викинулися на пляж у Кабо Верде

Associated Press

У дельфінів взяли аналізи і чекають результатів, оскільки ніхто не розуміє, що призвело до того, що вони самі загнали себе на смерть. Як ідеться в матеріалі видання, з 200 ссавців, які викинулися, 100 вже загинули. Їх поховали з допомогою бульдозера.

Мертвих дельфінів довелося поховати за допомогою бульдозера

Мертвих дельфінів довелося поховати за допомогою бульдозера

Daily Maily

Екологічна група взяла аналізи у дельфінів

Екологічна група взяла аналізи у дельфінів

Daily Maily

Острови Кабо-Верде на мапі

Острови Кабо-Верде на мапі

Daily Maily

Мертвий дельфін на пляжі в Кабо-Верде

Мертвий дельфін на пляжі в Кабо-Верде

Daily Maily

Люди допомагали дельфінам повернутися в море

Люди допомагали дельфінам повернутися в море

Associated Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії самка дельфіна подякувала рибалці, коли той врятував її малюка з рибальської сітки. Момент потрапив на відео.

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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
не тел,а туш.
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70rus xxx
70rus xxx
Главное,"их похоронили при помощи бульдозера"
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Junio Van
Junio Van
70rus xxx, ну рагулям так написали ))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это все Крымский мост виноват - как его построили то дельфины по все миру начали массово суецидить в знак протеста ..
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70rus xxx
70rus xxx
sokolov ruslan, та он просто стебется.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Bладимир Ильич, ты идиот?
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