На площі в Стамбулі розклеїли фото Макрона, щоб кожен міг на нього наступити

У Стамбулі турки, обурені заявами президента Франції Емманюеля Макрона, розклеїли його фотографії просто на бруківці площі біля Галатського мосту.

Як повідомляє журналістка OBOZREVATEL, кожен, хто проходить площею, наче черевики витирає об обличчя Макрона (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відносини Туреччини та Франції загострилися через суперечки про ісламізм після вбивства екстремістом шкільного вчителя Самюеля Паті, який показав учням карикатуру на пророка Мухаммеда.

Макрон заявив, що обезголовлений під Парижем учитель, – обличчя Франції в боротьбі за свободу. Він наголосив, що Франція й далі захищатиме свободу й "не відмовиться від карикатур".

Іранська газета Vatanemrooz опублікувала 27 жовтня карикатуру на президента Франції. Макрона зобразили з червоним обличчям і загостреними вухами, підписавши малюнок "Паризький ібліс (диявол)".

Пізніше французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового випуску карикатуру на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ердоган зображений у кріслі в спідній білизні та піднімає поділ сукні жінки, яка тримає на підносі два келихи. Підпис до картинки говорить: "Ердоган в особистому житті дуже грайливий".

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