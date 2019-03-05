На останках Хашоггі в печі готували барбекю: спливла моторошна правда

Щоб приховати сліди вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, його тіло спалили в печі будинку консула, після чого там готували барбекю.

Про це повідомляє Al Jazeera. За словами людини, яка встановлювала в будинку консула піч, однією з вимог було, щоб вона витримувала температуру тисячі градусів за Цельсієм.

За такої температурі плавиться метал. За даними турецької поліції, тіло Хашоггі знищували три дні. Після цього в печі смажили велику кількість м'яса, щоб знищити будь-які сліди тіла журналіста.

Також правоохоронцям вдалося виявити сліди крові Хашоггі. Після вбивства вони були зафарбовані.

Як писав OBOZREVATEL:

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