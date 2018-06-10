УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

На німецькому заводі BMW сталася масштабна пожежа: фото інциденту

1.3тЧитати новину російською

У неділю, 10 червня, в приміщеннях німецького автоконцерну BMW міста Ландсхут сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє місцева газета Passauer Neue Presse, займання почалася з приміщення, в якому тримали магнієві продукти.

Згідно з версією правоохоронних органів, через високий тиск перегрілася машина для лиття. В результаті сильного задимлення один з працівників концерну втратив свідомість і пізніше був госпіталізований. Ще двоє людей і пожежний отримали травми.

Новини
Пожежу в Чорнобильській зоні повністю ліквідовано

Відзначається, що на даний момент над заводом все ще піднімаються клуби диму, в зв'язку з чим місцева влада закликала жителів Ландсхуту щільно закрити вікна і двері житлових будинків.

Через пожежу на автомобільному заводі, на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Ізар і Ландсхутом призупинено рух поїздів.

Читайте також на OBOZREVATEL , як експерт розповів про пожежу в Чорнобильській зоні відчуження.

Місце
Німеччина
Об'єкт
BMW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги