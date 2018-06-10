На німецькому заводі BMW сталася масштабна пожежа: фото інциденту

У неділю, 10 червня, в приміщеннях німецького автоконцерну BMW міста Ландсхут сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє місцева газета Passauer Neue Presse, займання почалася з приміщення, в якому тримали магнієві продукти.

Згідно з версією правоохоронних органів, через високий тиск перегрілася машина для лиття. В результаті сильного задимлення один з працівників концерну втратив свідомість і пізніше був госпіталізований. Ще двоє людей і пожежний отримали травми.

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Відзначається, що на даний момент над заводом все ще піднімаються клуби диму, в зв'язку з чим місцева влада закликала жителів Ландсхуту щільно закрити вікна і двері житлових будинків.

Через пожежу на автомобільному заводі, на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Ізар і Ландсхутом призупинено рух поїздів.

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