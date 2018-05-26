На кордоні Ізраїлю з сектором Газа поновилися бої: є загиблий

У п'ятницю, 25 травня, на кордоні з сектором Газа спалахнули нові сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими, у результаті чого одна людина загинула, 86 отримали поранення.

Відзначається, що чоловік помер у результаті вогнепальних поранень. Він був продавцем напоїв і якраз перебував на роботі, передає DW.

У більшості випадків палестинці постраждали від сльозогінного газу або вогнепальної зброї.

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newsru.co.il Загиблий на кордоні чоловік

За підрахунками ізраїльських військових, близько 1600 палестинців кидали в солдатів каміння і намагалися зруйнувати паркан на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини і кинули в бік солдатів вибуховий пристрій.

Лідери угруповання ХАМАС відвідали табір недалеко від ізраїльського кордону, де розташувалися протестувальники, і заявили про свій намір продовжувати щотижневі мітинги.

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З 30 березня 2018 року у зіткненнях в районі сектора Газа загинула вже 121 людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Ізраїль завдав ударів у секторі Газа по двох військово-морських цілях і об'єкту "підземної терористичної інфраструктури" правлячого в анклаві руху ХАМАС.

12 травня військово-повітряні сили Ізраїлю також вдарили з неба по території сектора Газа.