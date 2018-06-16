Москалькова заявила, что ее украинская коллега омбудсмен Людмила Денисова НЕЗАКОННО требует встречи с РОССИЙСКИМ гражданином Сенцовым. НУ, зачем, вот объясните мне, зачем такая глупая, дешевая, откровенная ложь? Для кого? Если они сами знают, что лгут и знают, что те, кому эта ложь адресована, тоже знают, тогда зачем?

ВЕСЬ мир знает, что Олег Сенцов никогда не был российским гражданином. И в уголовном деле он значится как гражданин Украины и его личность устанавливалась посредством его украинского паспорта. Более того, стать российским гражданином не по рождению, имея другое гражданство, невозможно. Российское законодательство не разрешает двойное гражданство, где российское гражданство было бы вторым. Если ты иностранец и желаешь осчастливить себя российским подданством, ради этого почетного статуса ты должен сначала отказаться от всех других гражданств. Ну если ты не Депардье, конечно. В какой момент и на каком основании Сенцова записали в российские граждане, идиотка Москалькова не пояснила. Она вообще преимущественно испражняет либо бред, либо ложь. С таким омбудсменом и палачей не надо.

Тем временем, 33 дня голодовки. XXI век. Иностранный гражданин, осужденный по сфабрикованному, но даже в сфабрикованности не доказанному обвинению, умирает в российской тюрьме, где нет ни закона, ни прав, ни правил, ни правды. Никакого общественного контроля. Никаких гарантий правдивости информации. Можно себе представить, на какие шаги в такой бесконтрольной ситуации готовы пойти власти, чтобы Олег не умер до конца чемпионата. Или чтобы о его смерти не стало известно.. нельзя праздник омрачать..