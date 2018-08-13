На гіркому прикладі: в Україні дали пораду підписантам каспійської Конвенції

Країни-підписанти Конвенції про правовий статус Каспійського моря (Росія, Казахстан, Іран, Азербайджан і Туркменістан), мають перейти від розмов до конкретних кроків щодо розмежування кордонів.

"Сам по собі договір нічого не означає, якщо його не будуть виконувати. Але набагато краще, якщо він є, аніж навпаки", – сказав у коментарі OBOZREVATEL юрист-міжнародник Віталій Власюк, додавши, що шельф Каспійського моря містить у собі багато енергетичних ресурсів, за які ці країни вели боротьбу.

Тепер же, за його словами, держави фактично поділили дно Каспійського моря.

"Який при цьому застосовувався принцип, тому що там є різні теоретико-геометричні речі, нам поки невідомо. Та тепер вони юридично зобов'язалися кожний експлуатувати свою ділянку і не зазіхати на ділянку іншого. А там уже хто скільки добуде, того і буде, скажімо так", – зазначає міжнародник.

І тут Власюк радить країнам у першу чергу провести роботи з делімітації і демаркації кордонів, щоб у подальшому уникнути конфліктних ситуацій.

"Як на прикладі між Росією та Україною - кордон наче був, але по факту його не було. Тому я вважаю, що країни мали б це зробити, аби уникнути будь-яких суперечок у подальшому. А то, як ми знаємо, проходить час, домовленості забуваються, починають шукатися якісь приводи. Я очікую конкретних кроків з розмежування кордонів", – порадив юрист-міжнародник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що єдиним способом припинити провокації РФ в Азовському морі і Керченській протоці - встановлення державного кордону між країнами.

Нагадаємо, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - стала затримувати іноземні судна в Керченській протоці. Це, в свою чергу, впливає на економічну привабливість України.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна підтримує введення санкцій щодо російських портів на Чорному морі у відповідь на блокаду російською владою Азовського моря для українських судів.