На дрібні шматочки: названа небезпечна шкідлива звичка Трампа

Президент США Президент США Дональд Трамп має шкідливу звичку - рвати на дрібні шматочки офіційну документацію.

Потім її склеюють скотчем співробітники Білого дому. Колишні представники канцелярії розповіли, що американський лідер за звичкою рве важливі документи, які згідно із законом повинні знаходитися в архіві, передає "Лента. ру".

"Іноді папери просто рвуть посередині, але іноді вони були розірвані так дрібно, що виглядали як конфетті", - розповів один з працівників адміністрації президента.

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За їхніми словами, ніхто не може вмовити Трампа відмовитися від цієї звички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7 ( "Велика сімка").