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На берег Чорного моря викинуло 130 кг наркотиків: розпочата спецоперація

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У Румунії на берег Чорного моря хвилями викинуло 130 пакетів з кокаїном.

Як передає ВВС, виявлені наркотики є частиною партії кокаїну, знайденої на покинутому кораблі більше двох тижнів тому.

"В операції з пошуку і збору викинутих на берег пакетів з кокаїном (кожен з пакетів важить близько кілограма) беруть участь понад 300 поліцейських, прикордонна поліція, 60 спецавтомобілів, 14 кораблів берегової охорони і два вертольоти", – повідомляє повітовий Інспекторат поліції міста Констанца.

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Представник поліції Георгіан Драган попередив місцевих жителів не розкривати знайдені на пляжі пакети. За його словами, що міститься в них наркотик має високу концентрацію і небезпечний для життя – близько 90%.

За попередніми даними поліції, кокаїн в кількості більше тонни потрапив у води Чорного моря 22 березня моторного човна, що перекинувся. Поліція закликає громадян не відкривати пакети в разі їх виявлення, а відразу ж здавати їх в Інспекторат.

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РумуніяКонстанца
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