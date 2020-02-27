У Каліфорнії протягом 40 років не можуть розкрити справу загибелі п'ятьох друзів, яке вже прозвали "американським перевалом Дятлова".

Молоді люди відправилися на бейсбольний матч в сусіднє місто. Тіла чотирьох з них знайшли через кілька місяців. П'ятий так і не був виявлений, передає "Ранок".

Коли Джек Хьютт, Тед Вайхер, Джек Мадруга, Вільям Стерлінг і Генрі Матіас не вийшли на зв'язок, батьки забили на сполох. Їхній автомобіль був знайдений в сотнях кілометрів від пункту призначення.

На американському "перевалі Дятлова" розірвали п'ятьох

В салоні машини знайшли їх особисті речі, але не хлопців. Через місяці в лісі виявили останки трьох з них: Джека Хьютта, Джека Мадруга і Вільяма Стерлінга. Вони зграї жертвами звірів і померли від переохолодження.

Тіло Теда Вайхера виявили в покинутому трейлері в ковдрах. Тед НЕ доторкнувся до відкритих консервам, які стояли біля нього і втратив половину ваги. Поруч з ним лежали його золотий годинник.

Разом з ним знаходився Генрі Матіас, якого так і не знайшли. Чому чоловіки не торкалися до їжі або сірників з книгами, щоб розвести вогонь і зігрітися, залишається загадкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на перевалі Дятлова мало не повторилася трагедія з туристами.

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