Мюллер завершив дворічне розслідування про зв'язки Трампа з Росією

Розслідування втручання Росії в президентську виборчу кампанію в США у 2016 році завершено.

Як повідомляє The New York Times, керівник ФБР Роберт Мюллер передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.

Той, зі свого боку, пообіцяв у найближчі дні поінформувати Конгрес про результати розслідування.

Як зазначає видання, тепер Барр повинен визначити, коли і в якому обсязі доповідь стане доступною для громадськості. При цьому він раніше натякав, що конгресмени і сенатори можуть отримати цю інформацію вже на найближчих вихідних.

Відзначимо, за час дворічної роботи групи Мюллера було пред'явлено більше 200 звинувачень 34 фізичним і двом юридичним особам. 26 обвинувачених — громадяни Росії.

Справа стосується можливого впливу деяких осіб на кампанію нинішнього американського президента Дональда Трампа.

Ілюстрація New Europe

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федеральне бюро розслідувань США затримало колишнього радника передвиборчого штабу Трампа Роджера Стоуна. Такий крок був пов'язаний із "російським розслідуванням", яке вів спецпрокурор Роберт Мюллер.

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