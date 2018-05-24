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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
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Мы ждали этого четыре года: Россию ждет международный трибунал

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Потрясающе! Да! Мы ждали этого ЧЕТЫРЕ года! Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено! ! Прокуратура Нидерландов официально обвинила Россию в уничтожении "Боинга" МН-17 и убийстве 298 человек на борту лайнера!

Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера завершено - "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ!

Прокуратура Нидерландов установила причастность более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб к уничтожению лайнера.

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Чудовищные комплексы Путина

Все российские фейки сегодня окончательно разбиты, ответственность России установлена, правота Украины публично подтверждена, это настоящая победа.

Да, теперь Россия может что-то не признавать, может создавать новые фейки, но эти данные лягут в судебный приговор и будут выполняться судами по всему миру. Кроме материальной компенсации, теперь будут привлечены к суду и российские военные преступники! Причем материальный ущерб к РФ может быть заявлен также и Украиной. Это будет один из самых резонансных процессов в истории военных преступлений.

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Подлинный характер оккупационного режима: кто был никем, стал всем

Накануне чемпионата мира по футболу в России руководство РФ и все государство признаны виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве, терроризме! И как это теперь будет совмещаться с спортивным праздником?!

Спасибо участникам международной следственной группы от Украины, спасибо сотрудникам СБУ и ГПУ, спасибо экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, вы сделали великолепную работу, которой надо гордиться и которая заслуживает самой высокой оценки и наград от государства и народа Украины.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Скільки високоскрепного лайна розхвилювалося,бідність не порок,тому що багато в нас паразитів при владі!А сама убога- рашка,це факт,з убогим путьою!
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Tinin Alex
Tinin Alex
А если не будет трибунала В попец дашь??? ( и НЕ ПИШИТЕ МНЕ ЧТО Я ОЗАБОЧЕНЫЙ -Я ЗНАЮ ЧТО В САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНЕ В еВРОПЕ НАПРЯГ С БАБЛОМ ПОСПОРИЛ БЫ НА НИХ)) и ещё надо всех в кучу собрать кто говорил что Крымского моста не будет, СП-2, Турецкого потока, Клинтон будет президентом и т. д. и тогда можно гей -парад устраивать ну или деньгами... Будет гей парад блогеров...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Жуть! Причастны аж сто человек))) Зачем для управления Буком сто человек? Они там ракеты руками толкали? Или встали друг на друга и достали до самолета и кинули в него бутылкой русской водки ?)))
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Гринь Євгеній
Гринь Євгеній
Миценко Андрей, Помимо экипажа есть те кто перевозил комплекс, координировал перевозку, планировал все "мероприятие" и целая вертикаль руководящего состава связывающая по цепочке командира экипажа с особью отдающей приказ о переброске и применении такого оружия на територии другого государства. Это не пьяный Вася механик в соседнюю опушку поехал пострелять.
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