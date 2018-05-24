Потрясающе! Да! Мы ждали этого ЧЕТЫРЕ года! Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено! ! Прокуратура Нидерландов официально обвинила Россию в уничтожении "Боинга" МН-17 и убийстве 298 человек на борту лайнера!

Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера завершено - "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ!

Прокуратура Нидерландов установила причастность более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб к уничтожению лайнера.

Новини Чудовищные комплексы Путина

Все российские фейки сегодня окончательно разбиты, ответственность России установлена, правота Украины публично подтверждена, это настоящая победа.

Да, теперь Россия может что-то не признавать, может создавать новые фейки, но эти данные лягут в судебный приговор и будут выполняться судами по всему миру. Кроме материальной компенсации, теперь будут привлечены к суду и российские военные преступники! Причем материальный ущерб к РФ может быть заявлен также и Украиной. Это будет один из самых резонансных процессов в истории военных преступлений.

Накануне чемпионата мира по футболу в России руководство РФ и все государство признаны виновными в тягчайшем преступлении, массовом убийстве, терроризме! И как это теперь будет совмещаться с спортивным праздником?!

Спасибо участникам международной следственной группы от Украины, спасибо сотрудникам СБУ и ГПУ, спасибо экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, вы сделали великолепную работу, которой надо гордиться и которая заслуживает самой высокой оценки и наград от государства и народа Украины.