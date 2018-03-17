"Мутант!" У мережі показали, як Путін змінився до невпізнання

У мережі з'явилося відео, на якому показано, як протягом 18 років правління Росією змінювався її президент Володимир Путін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на ньому порівнюється не тільки зовнішність політика, а й його голос. Ролик опубліковано на сторінці користувача Gelsomino в Twitter.

"Мутація мокшанського ліліпута у монголоїда за 18 років", - підписано відео.

Появу істотних відмінностей в його образах 2000 і 2018 року зазначили і користувачі мікроблогу. Під постом вони залишили безліч коментарів, які підтверджують те, що Путін кардинально змінився за зазначений період і, можливо, навіть знайшов собі заміну у вигляді двійника.

"Поклик крові і півкіло ботокса роблять свою справу", "Зовсім інша форма голови. Довгообразий перетворився на круглообразого", "На хріна весь цей цирк влаштував? Сказав би вже, що "я довічний і крапка", ніхто б не вякнув", "Двійник, не дарма було розлучення","Новачка" спробував", "Адже реально інша людина", - зазначають люди.

Мутація мокшанського ліліпута в Монголоїди за 18 років. pic.twitter.com/hSl08XQeWJ - Gelsomino (@Bindungsenergie) 17 березня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що у Путіна цілком можуть бути двійники, однак малоймовірно те, що він буде їм довіряти виконання його ролі.