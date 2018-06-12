Те, що Євген Мураєв, власник телеканалу NewsOne, є майстром медійних провокацій, в цьому не варто сумніватися. Ще не забулися його висловлювання про Революцію гідності як державний переворот. Були й попередні провокаційні заяви, котрі можна трактувати як антиукраїнські. 7 червня Мураєв заявив, що Олега Сенцова частина українського соціуму сприймає не як героя. Вважайте, він для них терорист, адже "готував вибухи і підпали". І це, судячи з контексту міркувань Мураєва, є нормальна частина суспільства. А ось ненормальна частина, всілякі там націоналісти, мабуть, вважають Сенцова героєм, пише Петро Кралюк для Радіо Свобода.

Звісно, Мураєв не акцентував увагу на те, що Сенцов ніяких терористичних актів не здійснював. Російський суд засудив цю людину за нібито "терористичні наміри", власне, за "бажання" у ніч на 9 травня 2014 року здійснити вибухи з допомогою саморобних (!) вибухових пристроїв біля меморіалу "Вічного вогню" й пам’ятника Леніну в Сімферополі (для росіян це, звісно, "посягання на святе", як і, певно, для Мураєва). Також Сенцова звинувачували в намірах підпалити офіси громадської організації "Русская община Крыма" та представництва партії "Единая Россия", які підтримали російську окупацію Криму. Причому докази про ці "терористичні наміри" у російському суді виглядали дуже сумнівно. Але що з того Мураєву…

Його заява щодо Сенцова, закономірно, викликала обурення. Прозвучали заклики бойкотувати телеканал NewsOne, навіть забрати в нього ліцензію. Щоправда, Мураєв передбачливо зробив заяву про Сенцова не на своєму каналі, а на "близькому" йому телеканалі "112 Україна". Тому які можуть бути претензії до NewsOne? Прозвучали також заяви розібратися з Мураєвим як депутатом у Верховній Раді і навіть у Генеральній прокуратурі. Але чи достатньо для цього юридичних підстав?

Тим часом Мураєв далі грає свою гру. 10 червня на своїй сторінці у Фейсбуці він "попросив вибачення" щодо згаданої заяви. Мовляв, він нічого не має проти Олега Сенцова. Навпаки, йому його шкода. Просто він висловився щодо цього, як Сенцова сприймають в Україні. Мураєв також на каналі YouTube обнародував ролик-звернення, де розповідав про те, що є чимало подібних в’язнів до Сенцова в Україні (маються на увазі ув’язнені за сепаратизм). Якщо такі дії є вибаченням, то що таке провокація? Мураєв свідомо йде на розкручування скандалу, використовуючи медійні ресурси.

Кому потрібна заява Мураєва про Сенцова?

Потрібно це, безперечно, російській владі. Адже для останньої голодування Сенцова створило проблему. На захист цього кінорежисера стали відомі діячі культури зі світовим іменем. Заклики звільнити його звучать не лише в Україні, країнах Заходу, але й в самій Росії.

До того ж Сенцов заявив про свій намір померти, голодуючи, під час Чемпіонату світу з футболу, що розпочнеться в Росії 14 червня. Якщо таке станеться – для російської влади це стане ударом. І спортивне свято, яке вона намагається використати в іміджевих цілях, буде зіпсоване.

Під час акції з вимогою до Росії звільнити українського політв'язня Кремля Олега Сенцова. Кривий Ріг, 1 червня 2018 року

Тому треба цю проблему якось "зняти", що й успішно робить Мураєв. Чи виконує цей чоловік завдання російських властей – не будемо гадати. Але те, що його дії для неї є корисними, сумнівів немає. Хоча для годиться Мураєв і робить певні закиди російській владі (треба ж бути "об’єктивним"). Але це дрібниці в порівнянні з тим, що він закидає владі українській.

Заява Мураєва щодо Сенцова створює враження, що є "здорова частина" українського суспільства, яка не заражена націоналізмом і яка, відповідно, не підтримує цього політв’язня. І ця "здорова частина" вважає Сенцова злочинцем. А якщо так, то його смерть не є чимось страшним. Терористи на таке заслуговують.

Але це лише одна сторона медалі. Мураєву вигідно стати жертвою. Вигідно це й російській владі. Адже якщо його притягнуть до судової відповідальності чи заберуть ліцензію в каналу NewsOne, можна підняти великий шум про переслідування свободи слова в Україні. Тут Мураєв та іже з ними відпрацюють по повній програмі, залучивши для цього й західні правозахисні інституції. До речі, останнім часом "супердемократичні" російські мас-медіа та, проросійські мас-медіа в Україні розкручують тему про утиски свободи совісті в нашій державі.

То хіба західній громадськості буде до якогось "терориста" Сенцова, коли такі "безчинства" творяться в Україні?

Ось така цинічна гра…

Чи вдасться українцям захистити свій інформаційний простір?

Означені дії Мураєва в інформаційному просторі України аж ніяк не є випадковістю. Такі дії, на жаль, породжені ситуацією, яка в нас склалася. За часів незалежності Україна не лише руйнувала свій військовий потенціал, а й здавала інформаційний простір росіянам. Через те стала можливою агресія Росії проти України, окупація Криму й частини Донбасу.

Здавалось би, окупація Криму, гібридна війна з Росією мала б змусити українців задуматися не лише про свою обороноздатність. Варто було б подумати над тим, як захисти свій інформаційний простів від російської пропаганди. Але саме чомусь під час війни в нас почали масово з’являтися проросійські мас-медіа, в тому числі й згадуваний телеканал NewsOne. Хтось же давав їм ліцензії, дозволяв вільно діяти в Україні. Зрештою, навіть у солідних традиційних українських мас-медіа можемо зустріти елементи проросійської пропаганди, спроби подавати Україну й українців у невигідному світлі. Додайте до цього ще те, що чимало людей у нас черпають інформацію з російських мас-медіа, ігноруючи українські. Все це й творить ґрунт, на якому проростають мураєви, котрі озвучують російські меседжі. І чимало людей в Україні їх сприймають позитивно. Словом, машина російської пропаганди працює в нас на повну. І (головне!) часто робить то дуже фахово.

Це серйозна проблема, над якою мала би задуматися і влада, і громадянське суспільство. Вирішувати її треба системно, а не "гасити спалахи пожежі", як це ми бачимо в ситуації із заявою Мураєва про Сенцова. Як на мене, нашим політикам варто зайнятися цією проблемою, а не обмежуватися голосними заявами на адресу власника NewsOne. Останнє робити легше…