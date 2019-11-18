"Муд*к!" Лукашенко публічно вилаявся через вибори. Відео

Президент Білорусії Олександр Лукашенко назвав мудаком спостерігача за виборами до нижньої палати парламенту.

Відеозапис опублікували на YouTube-каналі Euroradio Live. Лукашенко прокоментував журналістам ситуацію зі спостерігачем із Бреста, який раніше зняв імовірне порушення, коли дівчина прямувала до урни для голосування з пачкою бюлетенів у руці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Якщо якийсь, даруйте мене, придурок або мудак починає кидатися на виборців, [то треба] щоб йому вставили мізки так, щоб йому більше цього не хотілося. Ви знаєте, як міліціонери вміють це робити", – сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко sputnik.by

Зазначимо, 17 листопада в Білорусі були вибори до палати представників Національних зборів – нижньої палати парламенту. Громадянам потрібно було обрати 110 депутатів. За даними ЦВК станом на 20:00, волевиявлення відбулося в усіх 110 округах. Явка виборців склала 77,22%.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав грубою помилкою рішення Польщі не запросити главу РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни.

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