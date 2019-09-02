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2 вересня • оновлено в 22:30
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"Можна доглянути?" Путіна рознесли за нове чіпляння до хлопчика. Відеофакт

1.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін відвідав школу №6 у Тулуні Іркутської області, яка постраждала від потопів, де поговорив із населенням і поправив краватку учневі.

"Можна, я за тобою догляну?" – запитав у дитини російський глава. Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

У мережі розкритикували дивний вчинок Путіна, назвавши його невдалим піар-ходом.

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Володимир Путін і хлопчик

Володимир Путін і хлопчик

РИА Новости

"Пацан тепер у цій краватці до пенсії ходити буде!" "Яскравий приклад дешевого піару, особливо, коли в країні сьомий рік поспіль падають доходи населення", "Це єдина допомога, яку він надасть жителям Тулуна", "Старий все навколо хлопчиків в'ється", – пишуть у коментарях.

Відзначимо, під час поїздки Путін також поспілкувався з хлопчиком Матвієм із Тулуна, який опинився серед постраждалих від повені. Президент уже бачився з цією дитиною. Він зустрівся з Матвієм у санаторії в Сочі.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Коментарі до відео

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Володимира Путіна розгромили через зустрічі в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні. Президент РФ раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Іркутськ
Теги
діти видео Новини Росії школа
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