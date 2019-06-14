Мовний скандал із Україною: Угорщина раптово дала задню

У проект майбутнього саміту Україна-ЄС не включили обговорення закону про освіту, який критикує Угорщина і який згадували в попередній заяві саміту.
Про це повідомляє "Радіо Свобода". Нагадаємо, зустріч повинна відбутися 8 липня в Києві.
Відзначається, що під час переговорів з іншими країнами-членами Угорщина привітала обіцянки Адміністрації президента України Володимира Зеленського вивчити деякі аспекти закону і погодилася не згадувати про нього в заяві.
Угорщина й Україна
Известия в Україне
Так, торішнє ком'юніке за підсумками саміту Україна-ЄС містило заклик повністю втілити рекомендації, що містяться у висновках Венеціанської комісії №902/2017, – грунтуючись на предметному діалозі з представниками осіб, що належать до національних меншин, включаючи законодавство, яке продовжує перехідний період до 2023 року і регламентує нерозповсюдження на приватні школи.
Цього разу в документі йдеться про те, що Брюссель "визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, як зазначено в угоді про асоціацію".
У проекті саміту також ідеться про засудження роздачі Росією паспортів громадянам України на Донбасі.
Втім у заяві все ж не обійшлося без негативних моментів. Документ містить критику з певних питань верховенства права, зокрема йдеться про те, що існує "нагальна потреба повернути криміналізацію незаконного збагачення і забезпечити необхідну незалежність та ефективне функціонування всіх антикорупційних установ".
Як писав OBOZREVATEL:
Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини й "ударі в спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.
При цьому в грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.
У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.
22 червня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про досягнутий прогрес у переговорах щодо мови освіти в Україні і запевнив, що Угорщина не буде повністю відмовлятися від чинної редакції мовної норми закону.
Але пізніше Сійярто заявив, що Угорщина буде блокувати будь-яке рішення НАТО щодо України.
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