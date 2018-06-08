"Мова не вміщається!" Блогер помітив нюанс в зовнішності Путіна

Український політолог і блогер Олексій Голобуцький знову натякнув на те, що президент Росії Володимир Путін вдається до ботокснийх ін'єкцій.

Цього разу у своєму Telegram він поділився спостереженням, зробленим, під час "Прямої лінії" з главою РФ.

"Морду так стягнули до сьогоднішньої (7 червня - Ред.) прямої лінії, що аж язик не вміщується", - написав він.

Це висловлювання він ілюстрував не менш красномовними скриншотами з цього заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукні, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.