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"Мова не вміщається!" Блогер помітив нюанс в зовнішності Путіна

4.3тЧитати новину російською

Український політолог і блогер Олексій Голобуцький знову натякнув на те, що президент Росії Володимир Путін вдається до ботокснийх ін'єкцій.

Цього разу у своєму Telegram він поділився спостереженням, зробленим, під час "Прямої лінії" з главою РФ.

"Морду так стягнули до сьогоднішньої (7 червня - Ред.) прямої лінії, що аж язик не вміщується", - написав він.

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Це висловлювання він ілюстрував не менш красномовними скриншотами з цього заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукні, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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