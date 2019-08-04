"Москвичі, виходьте!" США і Німеччина довели до істерики "балакучу голову" Лаврова

Міністерство закордонних справ Росії направить офіційні звернення до США та Німеччини з приводу "втручання в справи РФ" через масштабні мітинги в Москві.

Із такою заявою виступила офіційний представник відомства Марія Захарова в ефірі "Росії-1", передає ТАСС.

Росіянам не сподобалося, що американське посольство в соцмережах опублікувало детальний маршрут суботньої акції протесту та розписала її похвилинно, а потім стало активно коментувати підсумки.

За словами Захарової, американське посольство в Росії було залучено в неузгоджені акції.

"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи, в російську внутрішню політику, тим більше керівництво США неодноразово просило Росію утриматися від втручання у свої внутрішні справи. Мені здається, тут повинен бути паритет", – сказала вона.

Представник МЗС РФ також розкритикувала активну діяльність прес-секретаря американського посольства, яка публічно прокоментувала підсумки протесту. Освітлення протесту німецькими виданнями також не сподобалося Кремлю.

"Я вважаю, це феноменальний прокол західних ЗМІ і журналістів, коли Deutsche Welle російською мовою публікує заклики:" Москвичі, виходьте", "Москва, виходь"...

На жаль, будемо змушені довести до німецької сторони – тим більше йдеться про канал, який має державне фінансування, – наші заклопотаності та практичні кроки, які ми маємо намір будемо робити", – додала Захарова.

Марія Захарова Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

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