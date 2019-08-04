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"Москвичі, виходьте!" США і Німеччина довели до істерики "балакучу голову" Лаврова

6.6т Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ Росії направить офіційні звернення до США та Німеччини з приводу "втручання в справи РФ" через масштабні мітинги в Москві.

Із такою заявою виступила офіційний представник відомства Марія Захарова в ефірі "Росії-1", передає ТАСС.

Росіянам не сподобалося, що американське посольство в соцмережах опублікувало детальний маршрут суботньої акції протесту та розписала її похвилинно, а потім стало активно коментувати підсумки.

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За словами Захарової, американське посольство в Росії було залучено в неузгоджені акції.

"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи, в російську внутрішню політику, тим більше керівництво США неодноразово просило Росію утриматися від втручання у свої внутрішні справи. Мені здається, тут повинен бути паритет", – сказала вона.

Представник МЗС РФ також розкритикувала активну діяльність прес-секретаря американського посольства, яка публічно прокоментувала підсумки протесту. Освітлення протесту німецькими виданнями також не сподобалося Кремлю.

"Я вважаю, це феноменальний прокол західних ЗМІ і журналістів, коли Deutsche Welle російською мовою публікує заклики:" Москвичі, виходьте", "Москва, виходь"...

На жаль, будемо змушені довести до німецької сторони – тим більше йдеться про канал, який має державне фінансування, – наші заклопотаності та практичні кроки, які ми маємо намір будемо робити", – додала Захарова.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
протест мітинг політика ЗМІ Новини Росії
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
В России этот номер не пройдёт. Цветные революции возможны только в странах третьего мира, типа Украины. Это только селюки-шароварники могут продать свою страну за печенюшки, потерять территории, развязать гражданскую войну, залезть в долговую кабалу и радоваться, что они, якобы, нерабы.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
весело! росия -это Зона -Концлагерь для умолишенных!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
На роССии чем то возмущены? А чем? ММОСКВИЧИ,ВЫХОДИТЕ!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коротков Сергей, во-первых, не "НА России", а "В России". Не потому что так почётнее, а просто… Ну, как Вам объяснить-то подоступнее?.. Вы Россию на карте видели? А Украину? Можете себе представить первую частью второй? По-моему, это всё равно, что сказать: "Слон является частью хобота". :) А во-вторых, иностранцам и правда не стоит выступать с подобными призывами ("Выходите!") к россиянам. Подумайте сами, что творилось бы в западной прессе, да и на "Обозе", если бы, допустим, Russia Today" призвала "жёлтые жилеты" выйти на улицы Парижа? Или немцев на улицы Берлина? Или нью-йоркцев на Уолл-Стрит? Вряд ли Вам пришлось бы объяснять, чем возмущены Франция, Германия или США. Думаю даже, Вы и сами возмутились бы "наглым вмешательством во внутренние дела суверенных стран и подстрекательством к насилию". :) Так почему обида русских вызывает у Вас недоумение?
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Putin Serjio
Putin Serjio
Коротков Сергей, возмущены только в статьях и заголовках обоза
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