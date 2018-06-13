Вчерашний день прошел под знаком исторической личной встречи президента США Трампа и председателя КНДР Ким Вынь Хуня. Мы намеренно не комментировали данное событие в тот же день, ибо были уверены, что у коллег и зубы, и языки на месте, а потому – они расскажут много замечательных вещей, на сей счет, причем, спектр их рассказов будет от "старый Дональд удедал молодую свинку", до "встреча ни о чем". Собственно говоря, так оно и случилось. Как и ожидалось, оценки были обусловлены отношением к личности Трампа. Тем, кому нравятся его резкие и бесшабашные движения, все показалось чем-то вроде "исторического прорыва" и особо подчеркивалось, что это – первая личная встреча действующего президента США с лидером КНДР. Те, кому при слове "Трамп" делается плохо с желудком, написали о полной бестолковости встречи и отсутствии хоть каких-то результатов.

На самом деле, из этой встречи можно сделать всего один важный вывод. Ын, не сдался Трампу и не принял ультиматум, как и не провалил встречу вообще. Просто результаты встречи как в оглашенной их части, так и в той, которая не подлежит огласке, ибо они прямо касаются еще и Южной Кореи, и Японии – союзников США, оказались теми, о которых и договаривались изначально. В общем, стороны показали друг другу, что они оценили выдержку и желание выйти на конструктивный диалог.

В переводе на простой язык, это означает, что год усилий, потраченных Китаем – не прошли зря и Пхеньян вернулся под опеку старшего китайского брата. Дело в том, что между любой страной западной цивилизации, а особенно – США и Северной Кореей, лежит мировоззренческая пропасть, которая не даст нащупать даже точек соприкосновения. В то же время, Китай выступил в роли идеального посредника, которому понятен ход мыслей, как чучхеистов, так и западных партнеров. Собственно говоря, саму повестку дня этих переговоров, невозможно было даже сформулировать, без участия Пекина. Собственно говоря, вчера замкнулись несколько крупных мероприятий, которые будут иметь отдаленные последствия и которые сейчас просто невозможно оценить потому, что большая часть мероприятий производилась в тени, по дипломатическим каналам.

Тут еще надо подумать о том, что называть главным достижением вчерашнего саммита, собственно переговоры Трампа с Ыном или то, что они смогли произойти. Ведь ровно год назад, в конце мая, в Японском море находилось две ударные авианесущие группировки и третья была на подходе, а само море было наводнено ракетными крейсерами и эсминцами, как ВМФ США, так и соответствующими кораблями Японии и Южной Кореи, а на ударные позиции были выведены американские подлодки, каждая из которых могла стать машиной времени, перенесшей КНДР в каменный век.

Именно Китай тога остановил крупную военную операцию, просто под свое слово. Тогда Си пообещал Трампу, что проведет разъяснительную работу с Ыном и тот включит заднюю. Единственное, что просил Си, чтобы оставить жизнь Ыну и не вмешиваться во внутренние дела КНДР. При этом, в ход мероприятий мощно включилась и южная Корея, которая использовала домашнюю Олимпиаду как повод для проведения интенсивных неформальных контактов.

В конце концов, мероприятие двинулось именно таким руслом и таким темпом, как это себе представляли все стороны. Поэтому, Трамп явно показал Си Цзиньпину, что для него достаточно слова Си, чтобы свернуть уже почти начавшуюся военную операцию. Си показал, что знает подходы к Ыну и что ситуацию можно ввести во вменяемое русло. Тут важно отметить, что до свое взлета, Си Цзиньпин имел плотные контакты с Южной Кореей и даже пересидел там опалу, которая пронеслась у него над головой. В итоге, обе Коереи, КНР и США осуществили что-то, не вполне пока понятное, но понятное каждой из этих сторон и все это приняли как важный шаг вперед.

То есть, все стороны, втянутые в эту сложную ситуацию, показали свою договороспособность и способность держать слово. Это – важный момент и определить его ценность можно только глядя на Путина, который никогда не держит слово, перекручивает, выкручивается и подставляет. Между прочим, эта встреча стала контрастом для РФ. Грубо говоря, было показано, что даже Ын способен понять, что от него не требуют невыполнимых вещей, а лишь то, что действительно является жизненно необходимым. Ын это понял, а Путин не поймет никогда. Это и есть главный итог ушедшего дня, если его оценивать по совокупности комментариев в прессе. На самом деле, была пара событий этого же дня, которая имеет куда более важное значение, по крайней мере — для Украины.

Новини Ким победил

Вчера, когда в РФ формально отмечали то ли день рождение, то ли день независимости, в Турции отметили другое событие – начало коммерческой эксплуатации газопровода ТАНАП от Азербайджана до западной границы Турции. Как и следовало ожидать, на этом празднике жизни не было ни российских газовых деятелей, ни представителей Армении. Они отсутствовали по сходной причине, им так ненавистен этот газопровод, что кушать не хочется. Вернее, такая ненависть возникла в Московии, а великий реформатор и революционер, недавно пришедший во власть в Армении, будет любить и ненавидеть то и так, как скажут из Москвы. Но как не крути, глубинные мотивы были все же различными.

Москве делается плохо от ТАНАПа потому, что это безусловный конкурент его "южным потокам", но это – простое объяснение. На самом деле, там все более серьезно. Мы ожидали, что на церемонию коммерческого запуска, в Турцию приедет делегация либо Нафтогаза, либо министерства топлива и энергетики, но как теперь уже понятно, туда приехал президент, а это значит, что событие имеет не только экономическое значение. Именно присутствие Пороха говорит о том, что мы наблюдали куда более масштабное явление, чем оно кажется на первый взгляд.

В общем, запуск газопровода именно 12 июня – почти открытый привет гражданину РФ Путину. Дело в том, что он угатил уже несколько миллиардов долларов на войну в Сирии только для того, чтобы "нагнуть" Турцию на согласие принять российские трубы и отказаться от труб конкурентов. Тут надо понимать, что Газпром является монополистом ГТС РФ и до 12 июня страны бывшего совка, имеющие промышленные запасы газа, могли его продавать на Запад только через газпромовские трубы. Фактически, среднеазиатский газ, который мог идти в Европу, просто скупался Газпромом и перепродавался дальше. Понятно, что будучи монополистом, Газпром выворачивал руки продавцам и сбивал цену до минимума, а продавал так, как мы теперь знаем и как знают те судебные инстанции, которые вынесли свои решения по этому поводу.

По иронии, часть газа, возможно до половины всего объема, который Москва планировала гнать через Южный поток – среднеазиатского происхождения. Грубо говоря, из туркменских, узбекских или казахских скважин газ делал бы гигантский крюк и заходил бы в Турцию. Такова была теория. Между прочим, в Средней Азии так и не случилось крупных войн только по одной причине, они начали поставки газа и вообще – выстраивать свою транспортную инфраструктуру в направление и с участием Китая. Если бы не прозрачные намеки Пекина на то, что он будет защищать свои инвестиции в Средней Азии, то там бы уже все стояли по пояс в крови. Москва это умеет делать.

Так вот, война в Сирии – элемент жесткого давления на Турцию, чтобы заставить ее делать то, что нужно Кремлю. Но как говорил товарищ Сухов: "Восток, дело – тонкое". Изначально кзалось, что вход в Сирию будет беспроблемным и там можно разворачивать "повстанцев", желательно из курдов, которые начнут наводить форменный террор на приграничной к Турции территории Сирии, и потихоньку – подкидывать в Турцию террористов. У Москвы в этом деле – огромный опыт и ей просто нужна была база откуда можно все это осуществлять. Но прошло время и Турция уже выстроила буферную зону именно в тех местах, где должна была действовать против Турции кремлевская агентура.

Еще хуже случилось с титульным или фоновым мероприятием, являющимся официальным предлогом интервенции в Сирию. Маленькая победоносная война с противниками Асада вылилась в бесконечное и кровавое побоище, масштабы которого даже трудно просматриваются. Но многие российские деятели уже довольно хорошо ориентируются в нормах международного права, касающихся военных преступлений. Они там открыли для себя настолько много неприятных вещей, что иногда становится очень грустно и даже приходится смотреть расписание самолетов до аэропорта имени Бен Гуриона в Израиле.

В общем, из стороны, нажимающей на Турцию, РФ превратилась в сторону, на которую уже давит сама Турция. Все оказалось уже совсем плохо. Выйти из Сирии уже нельзя, ибо уподобившись слону в посудной лавке, РФ там все разрушила и если просто оттуда выйти, то завтра будет выставлен счет за все бомбардировки, убийства и прочее. Сумма там будет такая, что внуки нынешних военных РФ еще будут выплачивать репарации. Так что выйти – нельзя, а сидеть там – тоже не очень удобно, ибо все снабжение идет морем, через черноморские проливы, которые Турция может закрыть в любой момент.

Как бы не хотелось Путину нагадить на ТАНАП, он никак не может этого сделать, ибо допусти он одно неуклюжее движение и его флот навечно останется в Черном море. И теперь из Москвы уныло наблюдают, как первый поток в 16 млрд кубов пошел из Азербайджана на Запад. Причем, Турция оставляет себе 6 млрд, а 10 уходят в Европу. Это говорит о том, что будь у Турции большая потребность в газе, она бы увеличила свою долю или забрала бы весь газ. Но ей достаточно всего трети.