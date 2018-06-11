Що може означати нещодавня заява Трампа про Росію і "Велику вісімку"?

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про те, що Росію слід повернути у "Велику сімку", викликала значний резонанс у світі і стала причиною чисельних публікацій у провідних ЗМІ.

При цьому, дехто з міжнародних оглядачів і експертів вже поспішив висунути тезу про начебто згоду Трампа залучити Росію до "керування світовими справами".

У цьому контексті вочевидь слід згадати, що запрошення Росії до "Великої сімки" - ексклюзивного клубу демократичних держав, у 90-х роках було своєрідним зовнішнім політичним подарунком тодішньому російському президенту Борису Єльцину, позиції якого в середині його країни були явно слабкими. Можливо, учасники "Великої сімки" також сподівалися, що Москва зможе із часом правильно оцінити і реально адаптувати у себе норми і правила демократії, прийняті у цивілізованому світі. Як добре відомо, ці сподівання виявилися марними і у після окупації Криму у 2014 році, Росію зі згаданого клубу все ж таки виключили.

Новини Поющий во славу бандиту Путину

Сьогоднішній очільник Білого дому - особистість непересічна та доволі імпульсивна, однак у реалізмі в оцінці ситуації йому навряд чи можна відмовити. Цілком вірогідно, що він хотів таким чином оцінити реакцію своїх партнерів по "Великій сімці" саме на цю пропозицію з боку Вашингтона. Адже, не секрет, що раніше ідеї щодо створення умов для повернення Росії до клубу демократичних держав "під різними соусами" вже висувалися на Заході, у тому числі й в Берліні...

Більш того, вочевидь, у Вашингтоні не є секретом те, що Москва сама навряд чи повернеться до "Сімки", адже сьогодні вона значно комфортніше відчуває себе у "Великій двадцятці". Саме там сьогодні вона бачить для себе перспективи для просування власного міжнародного порядку денного.