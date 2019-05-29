"Нова гаряча точка в Європі": дипломат попередив про план Москви

Переростання чергового загострення конфлікту між Сербією і Косово в гарячу фазу не вигідне обом сторонам, натомість у ньому зацікавлена Москва.

Таку думку OBOZREVATEL висловив екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко. "Ситуація, безумовно, загрозлива", — визнав він.

Коментуючи зіткнення, які відбулися на півночі Косово, дипломат зауважив: "Та ситуація, яка виникла після того, як Косово проголосило свою незалежність, не змінилася. Загроза гарячого продовження цього конфлікту є, вона нікуди не поділася".

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"Кожна акція, кожна дія, яка робиться Приштиною, викликає надзвичайно болючу, якщо не сказати провокаційну, реакцію з боку Белграда. І останні події — чергове підтвердження цьому", — сказав він.

Спецназ Косово, скріншот з відео Youtube

Водночас, як переконаний Огризко, жодна зі сторін не зацікавлена в переростанні конфлікту у гарячу фазу. "І ті, й інші мріють про перспективи, пов'язані з європейською інтеграцією, хоча Сербія, на жаль, часто демонструє свою залежність, у прямому сенсі цього слова, від Москви. Це також викликає багато питань у Брюсселі щодо європейських перспектив цієї країни", — сказав дипломат.

За його оцінками, має місце "хиткий баланс між спробою насолити одне одному і небажанням зіпсувати свої європейські мрії".

У той же час Огризко, говорячи про зацікавленість Москви в гарячому конфлікті, заявив: "Звичайно, будь-що, що псуватиме європейську ідилію, є в інтересах Москви. Очевидно, що Москва так активно й підтримує Сербію для того, щоб зокрема й цей конкретний конфлікт, який тліє, час від часу набував загрозливих форм, щоб дестабілізувати ситуацію і на Балканах, і в Європі загалом".

Як писав OBOZREVATEL, збройні сили Сербії привели в повну бойову готовність після затримання вранці у вівторок косовською поліцією 13 сербів на півночі Косова і Метохії. Серби, які проживають на півночі Косова, звели барикади і влаштували зіткнення з поліцією самопроголошеної республіки. Раніше президент Косово Хашим Тачі заявив про готовність віддати Сербії частини території, якщо це допоможе владнати конфлікт між сторонами.

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