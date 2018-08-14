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ПолітикаЕкономіка
Павло Казарін
Павло Казарін
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Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре

21тЧитати новину російською

Вчитайтесь в список из четырех пунктов.

Первое. Нужно использовать все слабые места агрессора и усугублять его проблемы, пока власти не поменяются.

Второе. Нужно координировать действия со всеми, кто недоволен действиями агрессора, потому что таких стран много.

Третье. Нужно отказаться от идеи "нормализации отношений", потому что "норма", с точки зрения противника, предполагает безоговорочную капитуляцию.

Четвертое. Нужно решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых нам препон. Потому что война – не время рефлексий о прошлом, пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

Нет, это не украинская стратегия противодействия Москве. Это краткое изложение российской позиции по американским санкциям. Авторства главы российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова.

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Эффект бумеранга во всем его великолепии.

Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре. Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года. C небольшой разницей.

США не вводили войска на территорию России. Вся "американская агрессия" – это лишь санкции за российское вмешательство в дела других стран. Как соседних, так и тех, что находятся на другом конце земного шара.

Нет ничего удивительного в том, что Россия пытается притвориться жертвой. Это закономерно для любого агрессора. От рядового погромщика до целого государства.

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А вот что действительно имеет значение – так это то, что российский рецепт выживания полностью повторяет украинский. И, с большой долей вероятности, именно в таком виде будет воплощаться в жизнь. В то, что нынешние обитатели Кремля решат пойти на попятный – верится с трудом.

В этом и состоит особенность авторитарных моделей. Можно сидеть на берегу реки и ждать, пока течение пронесет мимо современников. В надежде на то, что их смоет в небытие демократическая практика переизбрания.

Для Владимира Путина Трамп уже четвертый. Первым был Клинтон, потом – два срока Буша, и столько же – у Обамы. Всегда можно уповать на то, что если с кем-то не сложились отношения, то можно дождаться преемника.

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Единственное, что может этому помешать – институты. Те самые, что сохраняют преемственность политики в ключевых вопросах. Когда даже смена первого лица не приводит к ревизии принципиальных установок.

У США такие институты есть. Конгресс и Сенат вынуждают Белый дом становиться "ястребом" в тех вопросах, где он вполне готов был остаться "голубем". В попытке отделать от обвинений в "пророссийскости" Дональду Трампу приходится корректировать свои планы.

А есть ли такие институты у Киева – вопрос, который остается открытым.

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Автор
Павло КазарінПавло Казарін
Тема
Санкції проти Росії
Джерело
Джерело:Крым.Реалии
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Сальников Олег ,ваша династия Романовых до самого Петра первого платила дань крымскому хану , а на Украину были только набеги крымских татар , но дани она не платила .
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Volovik Oleg, умник а ты слышал про битву у молодях? Это когда Крым лишился почти всего мужского населения и никаких набегов на российские земли больше не было.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Моня , ты тут цитируешь неизвестно что и откуда а я тебе процитирую вашего , русского , и вот какую характеристику он дал своим соплеменикам ."Нет в мире мельче , сволочнее особи , чем кацап ..Рождённый в нацистской стране , вскормленный пропагандой нацизма , этот ублюдок никогда не станет человеком , У его страны нет друзей ...либо холуи ,либо враги . Его страна способна только унижать , угрожать , убивать , за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью ,жизнями родителей и детей ,качеством жизни собственного народа . Воистину кацапы звери. Лютые , кровожадные но смертные" А, И, Солженицын "О кацапах как особенном этносе" . Ты бы Моня чем цитировать не знаю кого лучше бы прочитал произведение Солженицына " Как нам обустроить Россию" . .
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Моня
Моня
"Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(c)1939.
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