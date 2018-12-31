''Московське царство в ізоляції'': росіянин пояснив, що чекає РФ без України

Російський політолог Андрій Окара заявив, що через розрив зв'язків з Україною Росія приречена на повну ізоляцію й існування як занепадницька держава.
Яскраве пояснення наслідків агресії він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Андрій Окара
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"Росія плюс Україна — це завжди була основа для імперії, хоч Російської імперії, хоч СРСР. А Росія без України, коли Україна перетворилася на ворога і недоброзичливця Росії, ось Росія мінус Україна — це Московське царство і відхід назад і в історичному плані, і в геополітичному плані. Це дедалі більша й більша ізоляція", — зазначив Окара.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
раніше Окара влаштував на кремлівському телебаченні бурхливу суперечку з депутатом нелегітимної Державної думи Юрієм Афоніним щодо російсько-української війни. Приводом для конфлікту стало те, що Афонін лицемірно запевняв студію, нібито Росія ніколи не піде з війною проти України, а Окара нагадав йому, що вона вже триває п'ятий рік.
Нагадаємо, Окара висловив упевненість в тому, що нацизм як масове явище не характерний ні для України, ні для Росії. Крім того, поширення подібної інформації він назвав вигадками пропаганди.
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