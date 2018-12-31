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''Московське царство в ізоляції'': росіянин пояснив, що чекає РФ без України

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Російський політолог Андрій Окара заявив, що через розрив зв'язків з Україною Росія приречена на повну ізоляцію й існування як занепадницька держава.

Яскраве пояснення наслідків агресії він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Окара

Андрій Окара

Скріншот відео

"Росія плюс Україна — це завжди була основа для імперії, хоч Російської імперії, хоч СРСР. А Росія без України, коли Україна перетворилася на ворога і недоброзичливця Росії, ось Росія мінус Україна — це Московське царство і відхід назад і в історичному плані, і в геополітичному плані. Це дедалі більша й більша ізоляція", — зазначив Окара.

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Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • раніше Окара влаштував на кремлівському телебаченні бурхливу суперечку з депутатом нелегітимної Державної думи Юрієм Афоніним щодо російсько-української війни. Приводом для конфлікту стало те, що Афонін лицемірно запевняв студію, нібито Росія ніколи не піде з війною проти України, а Окара нагадав йому, що вона вже триває п'ятий рік.

  • Нагадаємо, Окара висловив упевненість в тому, що нацизм як масове явище не характерний ні для України, ні для Росії. Крім того, поширення подібної інформації він назвав вигадками пропаганди.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Окара
Місце
Росія
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
живите в своей московии без нас
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
лишнехромосомные недоЫмпЭрцы дружно идут на хуй со своим вонючим мордором! в кацапский срай никто не хочет...
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Файбер Моня
Файбер Моня
Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать войну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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