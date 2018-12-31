''Московське царство в ізоляції'': росіянин пояснив, що чекає РФ без України

Російський політолог Андрій Окара заявив, що через розрив зв'язків з Україною Росія приречена на повну ізоляцію й існування як занепадницька держава.

Яскраве пояснення наслідків агресії він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Окара Скріншот відео

"Росія плюс Україна — це завжди була основа для імперії, хоч Російської імперії, хоч СРСР. А Росія без України, коли Україна перетворилася на ворога і недоброзичливця Росії, ось Росія мінус Україна — це Московське царство і відхід назад і в історичному плані, і в геополітичному плані. Це дедалі більша й більша ізоляція", — зазначив Окара.

Як повідомляв OBOZREVATEL,