"Московія вироджується": екс-нардеп побачила агонію РФ

Демографічні проблеми Російської Федерації свідчать про процес виродження і агонії цієї держави.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловила екс-народний депутат України від партії "Свобода" Ірина Фаріон.

Коментуючи слова президента РФ Путіна про істотне скорочення жінок дітородного віку і про демографічні проблеми країни, вона заявила: "Я аплодую тому факту, що Московія вироджується".

"Врешті-решт, вона повинна повернутися в свої етнічні береги, конкретно - в береги річки Москва-Ава, що в перекладі з фіно-угорських мов означає "гниловодна", - додала Фаріон.

У цьому контексті вона зауважила: "Є період розквіту імперії, а є період занепаду. Занепад супроводжується агонією. Це - одна з агоній. Коли населення перестає себе відтворювати. Московити це абсолютно заслужили. Я бажаю, щоб цей процес якомога швидше досяг свого логічного завершення - виродження Московії".

Як писавOBOZREVATEL, раніше російський політолог і економіст Андрій Ілларіонов заявив: "Демографічною платою за соціальну катастрофу і "геополітичні успіхи" Кремля стали 180 тисяч дітей, що не народилися в Росії в минулому році".