Момент початку землетрусу в Туреччині потрапив на відео

Початок потужного землетрусу, який стався в турецькій провінції Ізмір, потрапив в об'єктиви камер відеоспостереження.

Відео виклало видання TRT Haber. На кадрах видно, як люди після перших поштовхів в паніці вибігають з приміщень.

Деякі озираються навколо, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

В Ізмірі зруйновані мінімум 20 будівель. За даними екстрених служб, загинуло чотири людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9. Як повідомляють місцеві ЗМІ, осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 16,54 км.