"Момент істини": ексрозвідник спрогнозував відповідь Росії на протести в Абхазії

Протести в самопроголошеній Абхазії проти т.зв. "президента республіки", ставленика Кремля Рауля Хаджимби, стали тривожним дзвінком для Росії.

Про це розповів в ефірі ObozTV екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, Росія готова задіяти армію, якщо ситуація в Абхазії вийде з-під контролю.

"Я думаю, це новий елемент ситуації з замороженими конфліктами. Ані в Придністров'ї, ані в Абхазії, ані в інших місцях такого не було. Були внутрішні кланові суперечності, але так, щоб маси піднялися проти режиму – це вперше", – підкреслив Маломуж.

За його словами, протести показали, що частина населення регіону "проти авторитарних режимів, проти впливу з-за кордону і однозначного контролю з боку Росії".

Колишній розвідник зазначив, що для Росії настав "момент істини", в результаті чого вона може застосувати силу, "захищаючи російськомовне населення і громадян Росії".

"Там багато громадян з російським паспортом, десятки тисяч. Вони можуть скористатися приводом, що президент Росії має право застосовувати війська, захищаючи російськомовне населення і російських громадян, які там є в наявності формально. Якщо буде явна революція, якщо Росія побачить, що оперативними, політичними, фінансовими засобами не можна контролювати ситуацію, то будуть задіяні військові", – підкреслив Маломуж.

"Коли більшість народу зайняло позицію відстоювання національних інтересів, об'єдналося, зайняло активну позицію, жодна спецслужба, навіть велика країна нічого зробити не може. Тоді треба знищити весь народ. Якщо до цього йде, то Росія нічого не зможе зробити. Але якщо це локально – вони роз'єднають, знайдуть протиріччя, зіштовхнуть людей", – зазначив він.

На думку екс-глави СЗР, зараз момент істини – "чи консолідований народ цих утворень, або вони роз'єднані і не зможуть протистояти і зовнішнім впливам, і внутрішнім ставленикам РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій РФ грузинській території Абхазії 9 січня почалися масові протести з вимогою нових виборів. Мітингувальники намагалися штурмувати адміністрацію т.зв. "глави" Абхазії Рауля Хаджимби. "Парламент" Абхазії прийняв звернення до Хаджимби з рекомендацією добровільно скласти повноваження. Той відповів, що залишається на своїй посаді.

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