Хочуть розвалити справу: в Гаазі покажуть пропагандистський фільм про МН17

У Гаазі (Нідерланди) в кінці жовтня 2019 року покажуть фільм про катастрофу малайзійського "Боїнга" МН17 на Донбасі, який повністю спростовує напрацювання Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Про це повідомляється на сайті "Інформаційного спротиву". Мета стрічки – дискредитувати кримінальне розслідування і майбутній суд у справі.

Примітно, що авторами фільму є російська журналістка Яна Єрлашова, яка раніше працювала на пропагандистському телеканалі "Russia Today" та нідерландський блогер Макс Ван дер Верф.

У Гаазі покажуть пропагандистський фільм про МН17 pnp.ru

Єрлашова раніше вже зняла два короткометражні фільми про катастрофу МН17, що спростовують причетність до неї РФ. Ван дер Верф же відомий співпрацею з ресурсами терористів, зокрема, з "Новороссия ТВ".

"Подібний захід було проведено 17 серпня 2019 року в Куала-Лумпурі в рамках конференції "MH17: The quest for Justice", під час якої були представлені чергові "альтернативні версії" розслідування трагедії", – додали в "ІС".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!