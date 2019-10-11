Хочуть розвалити справу: в Гаазі покажуть пропагандистський фільм про МН17

У Гаазі (Нідерланди) в кінці жовтня 2019 року покажуть фільм про катастрофу малайзійського "Боїнга" МН17 на Донбасі, який повністю спростовує напрацювання Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).
Про це повідомляється на сайті "Інформаційного спротиву". Мета стрічки – дискредитувати кримінальне розслідування і майбутній суд у справі.
Примітно, що авторами фільму є російська журналістка Яна Єрлашова, яка раніше працювала на пропагандистському телеканалі "Russia Today" та нідерландський блогер Макс Ван дер Верф.
У Гаазі покажуть пропагандистський фільм про МН17
pnp.ru
Єрлашова раніше вже зняла два короткометражні фільми про катастрофу МН17, що спростовують причетність до неї РФ. Ван дер Верф же відомий співпрацею з ресурсами терористів, зокрема, з "Новороссия ТВ".
"Подібний захід було проведено 17 серпня 2019 року в Куала-Лумпурі в рамках конференції "MH17: The quest for Justice", під час якої були представлені чергові "альтернативні версії" розслідування трагедії", – додали в "ІС".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бука" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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